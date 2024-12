Volkswagen contempla producir este emblemático auto en México

El gigante fabricante automotriz alemán Volkswagen está evaluando la posibilidad de trasladar la producción de su emblemático modelo Golf al extranjero. Entre las opciones que se consideran, México figura como uno de los posibles destinos, según un informe del diario económico alemán Handelsblatt.

De acuerdo con el medio, estas deliberaciones están siendo analizadas por la alta dirección de Volkswagen, cuya sede principal se encuentra en Wolfsburgo, Alemania. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, el reporte señala que México es "uno de los varios escenarios que se barajan actualmente".

¿En qué parte de México se fabricaría el Golf?

En Puebla, Volkswagen tiene su mayor planta de producción en América Latina. Esta fábrica, que es clave en la operación de la empresa, fue durante casi cuatro décadas el lugar de producción del icónico Beetle.

Según Handelsblatt, el Golf podría convertirse en el próximo modelo en ser fabricado allí, trasladándose desde la planta principal de Wolfsburgo, donde ha sido ensamblado hasta ahora.

Volkswagen no ha emitido comentarios sobre esta información. Un portavoz del comité de empresa expresó al medio alemán que no deseaban pronunciarse sobre especulaciones, calificando la información como no concluyente.

¿Llegará el Golf a México?

La decisión sobre el futuro del Golf podría tomarse en la próxima ronda de planificación del Grupo Volkswagen. Inicialmente programada para mediados de noviembre, esta reunión fue aplazada debido a las negociaciones en curso sobre un programa de reducción de costes y un nuevo acuerdo salarial con el sindicato IG Metall.

Estas deliberaciones también incluyen la asignación de producción entre las más de cien fábricas que Volkswagen tiene a nivel mundial.

Cuántos Golf se han vendido en la historia

El Golf es uno de los modelos más representativos de la marca, con ocho generaciones y más de 37 millones de unidades vendidas en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los vehículos más exitosos de la marca en la industria automotriz.

El lunes pasado, Daniela Cavallo, presidente del comité de empresa, elogió al Golf como un ejemplo de la capacidad innovadora de Volkswagen durante una huelga de advertencia con trabajadores.

Paralelamente, el gigante automovilístico ha anunciado planes de ahorro que contemplan el cierre de al menos tres fábricas en Alemania, lo que podría influir en las decisiones de producción.