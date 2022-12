A Gobierno de Maduro no vale la pena ni conspirarle: presidente de Parlamento

Según el Gobierno de Nicolás Maduro, ahora se planifica para el 7 de septiembre, día en que la oposición marchará para exigir fecha de referéndum revocatorio a Nicolás Maduro.

Agregó el jefe del Legislativo que ni siquiera conoce al exmandatario colombiano Álvaro Uribe, pues a ambos se les señala de ser coordinadores de este nuevo intento desestabilizador.

Esta semana el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), General Gustavo González López, informó sobre un nuevo plan conspirativo contra el Gobierno, que no se pudo materializar el pasado 1 de septiembre y que ahora se trasladó al 7 de septiembre.

Insistió Henri Ramos Allup que el supuesto plan es un montaje: “Y una vez más ese General, una especie de hazmerreir universal dentro y fuera de su propia fuerza, quedó ante la opinión pública como lo que es, un pelele”.

Agregó que lo más “rocambolesco de esta nueva estupidez” es señalar que todo partió del pago de 200.000 bolívares, una cantidad que es menor al costo de la canasta básica.

Agregó el presidente del Parlamento venezolano que este General “tiene un arma letal que es su cerebro, pero no porque tenga circunvoluciones sino porque es una piedra lo que tiene en la cabeza”.

“Debo decir entonces una vez más que no estoy conspirando, que este Gobierno no vale la pena ni que le conspiren, porque este es un gobierno que conspira contra sí mismo, donde un presidente no puede ni salir a la esquina a tomarse un café porque es abucheado”, manifestó.

Ramos Allup acotó que el Gobierno se resiste a salir del poder “porque sabe lo que les va a ocurrir, que deberán responder por los delitos cometidos en 17 años”.