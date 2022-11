Acabar con las caricaturas en el New York Times es irrespetuoso: Vladdo

Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, se pronunció sobre la decisión de The New York Times de suspender y no publicar las caricaturas políticas tras un escándalo con una caricatura que fue calificada como “antisemita” y que mostraba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un perro guía del presidente Donald Trump.

Para el caricaturista colombiano, esta es una determinación “absurda e injusta”.

“Porque por cuenta de una caricatura sobre un tema, que a mí tampoco me parecía el gran tema, terminan tomando una decisión en que todo caso refleja un poco lo timorato que ha sido The New York Times con las caricaturas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que los caricaturistas tienen libre expresión de plasmar sus ideas. “El límite consiste en decir lo que me dice la conciencia y no de lo que me paga alguien por no decir o callar”.

Vladdo reiteró que la cancelación de las caricaturas políticas en The New York Times es una mala decisión.

“Si yo hubiera sido The New York Times hubiera tomado otro tipo de medida. No puede ser que por una caricatura tomen una medida de esa magnitud”, expresó.

