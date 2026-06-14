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Accidente aéreo deja 12 muertos: avioneta que llevaba paracaidistas se estrelló tras despegar

Las autoridades mantienen acordonada la zona del impacto mientras avanzan las labores de inspección y recolección de evidencias.

Avioneta que llevaba paracaidistas se estrelló tras despegar en Misuri
Accidente aéreo en EEUU.
Foto: Redes sociales y Magnific
Por: AFP
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló el domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que iban a bordo, informaron los servicios de emergencia a la AFP.

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El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

La avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas tras despegar hacia las 11H30 locales (16H30 GMT) y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales.

Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar, según los informes.

FOX4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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