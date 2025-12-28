En vivo
Accidente aéreo deja un muerto y otro herido: dos helicópteros se estrellaron

El accidente ocurrió poco después de las 11.00 hora local y se trató de una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero Enstrom F-28A y un Enstrom 280C.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025

