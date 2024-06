Actor de ‘Patito Feo’, condenado a seis años de cárcel por abuso sexual a Thelma Fardin

Juan Darthés, quien se dio a conocer por su participación en múltiples producciones argentinas, entre ellas ‘Patito Feo’, una de las que más le dio reconocimiento, fue condenado este lunes, 10 de junio, por la justicia de Brasil a seis años de cárcel por haber abusado sexualmente de la actriz Thelma Fardin, quien también participó de la telenovela musical, en donde interpretaba a 'Josefina Beltrán'; allí el actor le dio vida a 'Leandro Díaz', padre de la protagonista.

Darthés fue declarado culpable en un tribunal brasileño en un régimen semiabierto por el delito de estupro, lo que quiere decir que podrá salir de la cárcel durante el día, según reveló la abogada de la actriz Thelma Fardin, Carla Junqueira, a Infobae. Este beneficio se otorga a personas no reincidentes con condenas de más de cuatro años y menos de ocho.

Luego de que se conociera la noticia de la condena contra Juan Darthés, la actriz argentina se refirió al caso en una rueda de prensa en la que agradeció a las personas que creyeron en su palabra. Además, aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a quienes han sufrido algún tipo de abuso.

Thelma Fardin aseguró que aunque en su caso se hizo justicia, no ocurre así la mayoría de las veces, por lo que pidió mucho apoyo para las víctimas. Asimismo, reiteró que no hizo la denuncia por conseguir fama, como afirmaron algunas personas, y expresó que no se olvida “de todas esas otras que todavía están sufriendo violencia”.

Publicidad

Denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

En 2018, Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por haberla abusado durante la gira de una obra de ‘Patito Feo’ en 2009 cuando ella era menor de edad; en esa época la actriz tenía 16 años y el actor 45.

En marzo de 2022 el tribunal federal de Sao Paulo revirtió su propio fallo que anuló el juicio por violación de la actriz, por lo que el proceso continuó su curso. "Los jueces del tribunal acaban de corregir su decisión y (...) el juicio vuelve al estado en el que estaba (...) Es un gran paso y ahora seguimos trabajando", aseguró en ese entonces Fardin en un video publicado en Instagram.

Publicidad

En mayo de 2023, el sistema judicial de Brasil emitió un fallo inicial absolviendo a Darthés, el cual fue confirmado en junio del mismo año en una instancia anterior a la apelación de la sentencia.