Al menos 37 muertos y 14 heridos en la toma de una cárcel en Venezuela

Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, informó el Ministerio Público (MP).

"Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios", adelantó la Fiscalía sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido o quiénes fueron las víctimas.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Los bienes de las Farc podrían destinarse a la reincorporación de ex combatientes, así lo plantea el reciente decreto reglamentario sancionado por el Gobierno Nacional, que no tuvo cambios sustanciales respecto a lo que fue calificado por el ex Comisionado Sergio Jaramillo como una chambonada.

-El Consejo Nacional Electoral reconoció que la exreina Vanessa Mendoza es quien debe ocupar la curul de las negritudes, que estaba bancada desde hace más de un año en la Cámara de Representantes.

-Con la entrada al posconflicto, las reservas activas del Ejército tendrán batallones, tropas y brigadas. Detalles de los cambios.

-En julio la confianza al consumidor se ubicó en -9.5 %. Aunque se mantiene en terreno negativo se recuperó con respecto a en junio de 2017 y julio de 2016.

-Cuando compre productos derivados de la marihuana, fíjese bien que no lo engañen. Luego de operativos en tres ciudades del país, el Invima incautó 3.600 artículos sin registro.

-Un joven de 15 años que se subió a un árbol de mango para coger un pájaro, murió electrocutado en las últimas horas. El menor es la tercera víctima en Atlántico por descargas eléctricas en menos de una semana.

-Con la visita de Santa Fe a Patriotas continúa disputándose la jornada número 8 de la liga del fútbol profesional colombiano.

-BLU Radio conoció que la Alcaldía de Bogotá entregará mañana las condiciones para la licitación del nuevo esquema de basuras de la ciudad.