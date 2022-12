Al menos cuatro muertos deja nuevo motín en cárcel de Brasil

Cuatro personas murieron en un nuevo motín en una prisión de Manaos, capital del estado de Amazonas, que había sido reabierta para albergar a reclusos de otra cárcel de la ciudad en la que se produjo una matanza de 56 presos, informaron hoy fuentes oficiales.



La nueva rebelión tuvo lugar esta madrugada en la prisión pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, en pleno centro de Manaos, al norte de Brasil, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, citadas por medios locales.



La prisión estatal en la que se produjo la revuelta dejó de funcionar en octubre pasado por recomendación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) debido a la superpoblación de presos que había en su interior y a la precaria infraestructura de las instalaciones.



El complejo, que había sido utilizado por el Gobierno de Amazonas durante cien años, fue reabierto esta semana para acoger a cerca de 300 reclusos procedentes de los centros penitenciarios en los que se habían registrado días antes sangrientas reyertas entre facciones rivales.



Entre el 1 y el 2 de enero, el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), también en Manaos, fue el escenario de una revuelta que duró 17 horas y en la que miembros de Familia do Norte (FDN), supuestos aliados de la banda Comando Vermelho (CV), iniciaron una disputa con integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC).



El balance final fue de 56 muertos, la mayoría miembros del PCC, número que se elevó hasta los 60, pues otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en una zona rural de la ciudad amazónica.



Este episodio obligó al Gobierno de Amazonas a separar a los internos según el grupo criminal al que pertenecían y por eso, se vio obligado a reabrir de emergencia la prisión Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.



El viernes ya hubo un intento de motín por parte de los presos transferidos, quienes exigían mejores condiciones y denunciaban la falta de espacio, pero finalmente fue controlado por la Policía brasileña sin mayores consecuencias.



Las autoridades aún no han divulgado el nombre de los fallecidos, lo que ha provocado la desesperación de los familiares de los reclusos, quienes aguardan a las puertas de la cárcel a la espera de más informaciones.



Brasil atraviesa la enésima crisis en su sistema penitenciario, pues otras 33 personas fueron asesinadas el viernes en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La ONU le confirmó a BLU Radio que investiga a otros observadores de paz que se vieron involucrados en una fiesta con las Farc en el Cauca.



-El Gobierno Nacional tiene que subsidiar las actividades económicas en las zonas de concentración aseguró el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Dijo que en su departamento no se van a permitir cultivos ilícitos en los puntos donde se están reagrupando los guerrilleros.



-La llegada de más de 100 hombres de las Farc a la zona de transición de Puerto Asís, Putumayo, es bien recibida por las victimas del grupo en proceso de reintegración, sin embargo, exigen la verdad sobre crímenes y muchos putumayenses que están desaparecidos.



-La Cancillería confirmó que el presidente de Francia, Francois Hollande, visitará una zona de concentración de las Farc.



-A Bucaramanga fueron trasladados 5 de los heridos en el accidente con una carroza en el municipio de malaga en el que además murió una persona y 22 más resultaron heridas.



-Avanza el plan éxodo en el primer puente festivo del año y se han movilizado cerca de un millón 400 mil vehículos. Durante la jornada del sábado, el aeropuerto de San Andres estuvo cerrado por más de cuatro horas, retrasando toda la operación hacia ese destino.



-Se reporta alto flujo de pasajeros en la terminal de transportes de Cali. Por lo menos 10 mil personas han circulado en estos primeros ocho días del año. Para este domingo y mañana lunes festivo se doblará el número de pasajeros que transitaran por esta central de transporte.



-En Bogotá, a esta hora se registra fuerte congestión en la carrera 30 con calle 3 donde un motociclista fue arrollado por un bus de transporte público.



-Por el no pago de una deuda, cobradiarios incendiaron una casa en un barrio del sur de Barranquilla. Las víctimas denunciaron el caso ante las autoridades, quienes iniciaron la investigación.



-El presidente Juan Manuel Santos devolvió al Congreso de la República el proyecto de ley que ordenaba a la Registraduría nacional y el Ministerio de transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de la persona que así lo acepte.



-La Fiscalía evitó que dejaran en libertad a un hombre de 68 años que abusaba y comercializaba sexualmente a menores de edad en barrios al sur de Bogotá.



-Este martes se firmará el contacto para el inicio de las obras de la troncal de Los Andes y de la ampliación de la Autopista Norte, estas obras reducirán hasta en un 50 % los tiempos de desplazamiento desde y hacia la capital.



-Las autoridades encontraron el cuerpo de una ciudadana ecuatoriana desaparecida el pasado 20 de diciembre cuando la lancha en la que se desplazaba con otros turistas a la isla del Rosario naufragó.



-La posible identidad del autor del atentado el pasado 31 de diciembre en Estambul que dejó 39 muertos, un nuevo atentado con carro bomba en oriente y la oportunidad que dará el ministro español de Asuntos Exteriores, al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son noticia en el mundo hoy.



-Este domingo habrá presencia de los jugadores