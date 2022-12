Al menos un muerto y siete heridos en Nueva York por atropello masivo

Un vehículo arrolló a un grupo de personas dejando un muerto y cinco heridos, mientras dos personas más resultaron heridas tras ser apuñaladas esta madrugada en el distrito de Queens, en Nueva York, informaron hoy medios locales.



La Policía informó hoy en su cuenta de Twitter de que tiene en custodia a un sospechoso en relación con los hechos.



Según recoge el canal ABC 7 citando a las autoridades, los incidentes no parecen estar vinculados al terrorismo.



Aunque no se conocen todavía muchos datos, al parecer seis personas fueron atropelladas por un vehículo y otras dos fueron apuñaladas en una disputa previa a ese suceso.



De acuerdo a las autoridades, la Policía recibió un aviso en torno a las 4.30 hora local (8.30 GMT) sobre una agresión que se estaba produciendo en un bar situado en Liberty Avenue, en el distrito de Queens.



Testigos relataron al canal CBS que un grupo de personas había salido del bar cuando vieron a un hombre atacando a otro en una acera cercana y, mientras le gritaban que se detuviera, un vehículo arremetió contra la multitud y después se dio a la fuga.



Seis personas recibieron el impacto del vehículo, de las cuales una murió en el lugar y otras cinco fueron trasladadas a un hospital del área en estado crítico, dijo la Policía a ese medio.



Asimismo, las autoridades indicaron que dos hombres fueron apuñalados están hospitalizados en ese mismo centro en condición estable, recoge el canal ABC 7.



La Policía señaló a ese medio que el incidente no está relacionado con el terrorismo y no especificó si el detenido tiene que ver con el apuñalamiento o el atropello mortal.



De acuerdo al cabal NBC, la persona a la que están interrogando no es el conductor, a quien las autoridades han descrito como un hombre con coleta, y buscan un vehículo blanco modelo Hyundai Sonata.