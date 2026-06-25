Alcalde de Chacao pide escribir a sus redes para encontrar desaparecidos tras el terremoto

Ante la crisis comunicacional generada por el reciente enjambre sísmico que afectó a Venezuela, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque Sáez, ha tomado medidas excepcionales para facilitar el contacto entre los ciudadanos y sus familiares, especialmente aquellos que forman parte de la diáspora.

El mandatario local puso a disposición sus perfiles personales en plataformas digitales para coordinar la localización de personas en el municipio, el cual ha sido uno de los más golpeados por el desastre natural.

#AlMomento El alcalde @duquegustavoS comparte un nuevo reporte desde nuestro municipio Chacao informando cuál es la situación actual.



Han logrado rescatar 22 personas con vida, 11 personas fallecidas y 270 atenciones en @SaludChacao.



3:50 a.m. pic.twitter.com/iawts9nSIw — Alcaldía de Chacao (@Chacao) June 25, 2026

Un puente digital para la diáspora

Debido a las fallas en los servicios de telefonía, energía e internet tras el sismo, la comunicación se ha convertido en uno de los mayores retos. Ante esta situación, el alcalde Duque informó que tanto su cuenta personal como la de la alcaldía están operativas para recibir solicitudes de búsqueda. "El que aún no se ha podido comunicar puede escribirnos o incluso a las redes de la alcaldía @alcaldiadechacao para poder ir rápidamente a donde esté su familiar y avisarles que está bien", explicó el mandatario.

Desoladora la situación es La Guira y Chacao, San Bernardino de Caracas Venezuela. El último terremoto fue hace 59 años. #terremotovenezuela pic.twitter.com/2eUsDKNj1l — En Tabletas (@entabletas) June 25, 2026

Duque detalló que su usuario en Twitter e Instagram es @gustavoduquez y que ya ha estado activo respondiendo mensajes de personas de todo el mundo.



Para garantizar la conectividad en las zonas de reunión, se han instalado herramientas tecnológicas avanzadas. "Habilitamos algunas antenas de Starlink para poder tener comunicación" en plazas como Los Palos Grandes, Plaza Bolívar y Plaza Altamira, donde se encuentran los centros de acopio y refugio temporal.

Balance de víctimas y labores de rescate

El panorama en Chacao es crítico pero las labores de búsqueda no se detienen. Hasta el momento, el alcalde confirmó la pérdida de vidas humanas y el rescate exitoso de varios ciudadanos. "Hasta este momento hemos rescatado a 23 personas con vida... Y lamentablemente 11 personas fallecidas", señaló Duque durante la entrevista realizada a las 7:20 de la mañana.

Entre los casos más urgentes, el alcalde mencionó que equipos de rescate mantienen contacto con personas atrapadas bajo los escombros. "Tenemos a tres personas en un edificio y otra persona en otro que ya están ubicados, están con vida", afirmó, destacando específicamente el caso de una joven de 19 años que el equipo intentaba extraer en los minutos posteriores a sus declaraciones.

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El colapso de infraestructuras antiguas

La tragedia se concentró en tres edificios residenciales que colapsaron totalmente, mientras que otros han sufrido daños estructurales graves. Según el alcalde, el motivo principal del derrumbe fue la antigüedad de las construcciones.

"Lo que pasa es que eran edificios antiguos, eran edificios antes de la norma" sismorresistente que se implementó tras el terremoto de hace 50 años.

Chacao enfrenta una vulnerabilidad geológica particular debido a una falla que atraviesa la urbanización Los Palos Grandes, la misma zona que fue devastada en 1967.

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A pesar de los planes de contingencia, Duque admitió que "la magnitud de recibir tres terremotos seguidos, uno tras otro, hace que cualquier plan de contingencia se quede corto", aunque destacó la labor de más de 700 funcionarios y voluntarios que trabajan en la zona de desastre.

Escuche aquí la entrevista: