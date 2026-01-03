Alcalde de Nueva York manifestó por teléfono a Trump su "rechazo" al ataque en Venezuela

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló este sábado que mantuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump en la que expresó su rechazo al reciente ataque en Venezuela.

Mamdani, que habló en una rueda de prensa en el distrito de Brooklyn, señaló que dejó claro en la llamada su desacuerdo con "la persecución de un cambio de régimen" en Venezuela y "la violación de la ley federal e internacional".

Según el lider progresista, la conversación entre ambos fue "franca y directa".

Mamdani, que asumió el pasado jueves como alcalde de la Gran Manzana, dijo también en un comunicado que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, es un "acto de guerra".



En un mensaje publicado en X, Mamdani advirtió de que esta "operación unilateral para cambiar el régimen venezolano" no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

El nuevo alcalde de Nueva York es Zohran Mamdani. foto: AFP

"Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", aseveró en referencia a la operación anunciada por el presidente Donald Trump.

"Este flagrante intento de cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar", afirmó el alcalde.

Publicidad

El caso contra Maduro se tramitará en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales federales ya habían presentado acusaciones en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas, que conllevan penas potencialmente muy elevadas.

Este sábado se hizo pública una "imputación sustitutiva" ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

Donald Trump // Foto: AFP

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

Publicidad

El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las "actividades ilícitas" e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Según la prensa local, Maduro y su esposa están en camino a Nueva York, y el siguiente paso en su caso se llevará a cabo ante un juez de la Corte de Distrito en Manhattan. Ambos deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.