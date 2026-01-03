En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump se burla de Nicolás Maduro por declaraciones pasadas tras haberlo capturado

Trump se burla de Nicolás Maduro por declaraciones pasadas tras haberlo capturado

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos en una "fortaleza militar".

Publicidad

Publicidad

Publicidad