Alerta sanitaria: Uganda cierra temporalmente la frontera con Congo por brote de ébola

Uganda cerró su frontera con la República Democrática del Congo (RDC) este miércoles, en un intento de contener la propagación de la epidemia de ébola que azota a su vecino, anunció el Ministerio de Salud.

Este pequeño país del este de África ha registrado siete casos de la variante Bundibugyo del virus del ébola desde que se identificó un brote en RDC el 14 de mayo.

"Uganda cerrará temporalmente la frontera con la RDC con efecto inmediato", declaró a la prensa la secretaria permanente del ministerio, Diana Atwine.

"Las únicas excepciones son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías, y las fuerzas de seguridad, todos ellos sujetos a estrictos protocolos de control y monitoreo sanitario", agregó.



Pruebas de ébola en República del Congo Foto: AFP

Atwine también anunció que las personas llegadas de RDC deberán cumplir una cuarentena de 21 días, bajo la supervisión del Ministerio de Salud y equipos de vigilancia.

Asimismo, se llevarán a cabo controles de salud regulares para alumnos en las escuelas cerca de la frontera.

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Las autoridades congoleñas han atribuido más de 220 muertes a este brote, con unos 900 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia internacional por el brote.