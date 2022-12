Arsenal nuclear de EE.UU. es más poderoso y fuerte que nunca: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el arsenal nuclear de EEUU es "más poderoso y fuerte que nunca antes", un día después de que ayer emitiera una dura amenaza a Corea del Norte, a la que prometió "fuego y furia" si mantiene sus provocaciones.



En unas declaraciones en Twitter, Trump aseguró: "Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más poderoso y fuerte que nunca antes".



Esas declaraciones se suman a la advertencia lanzada ayer contra el régimen de norcoreano, al que indicó que si continúa sus amenazas "se va a encontrar con fuego y furia y un poderío que el mundo no visto nunca antes".



Las declaraciones de ayer, que se dieron el mismo día que la prensa estadounidense reveló que la inteligencia del país considera que Corea del Norte ha construido una ojiva nuclear viable, fueron recibidas con preocupación por políticos demócratas y republicanos.



Trump añadió en Twitter: "Esperemos que nunca tengamos que usar este poder (nuclear), pero nunca ha habido un momento en que no hayamos sido la nación más poderosa del mundo".



Esta advertencia, que se suma a la de Corea del Norte -que ha dicho que no dudará en utilizar la "fuerza nuclear"- se dan el día en que Nagasaki, la segunda ciudad japonesa atacada en 1945 con bombas atómicas, marca el 72º aniversario de aquella tragedia.



Según informaciones obtenidas por medios estadounidenses, la comunidad de inteligencia nacional considera que Corea del Norte ha conseguido miniaturizar material nuclear lo suficiente para que sea transportado en un misil intercontinental, probado con éxito por el régimen de Kim Jong-un el mes pasado.



Además, Estados Unidos calcula que el régimen comunista norcoreano podría disponer de unas 60 armas nucleares, por encima de estimaciones anteriores.



Esa situación lleva a Corea del Norte a una fase de su desarrollo nuclear no alcanzada hasta ahora y pone a Washington ante la tesitura de cómo evitar una escalada y mayor proliferación nuclear en Asia y el resto del mundo.



Le puede interesar: Bolsas reaccionan a la baja por escalada de amenazas entre Corea del Norte y EEUU.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Francia, las autoridades detuvieron a un posible sospechoso del atropello contra seis militares cerca de París. El hombre resultó herido en medio del arresto.



-En Venezuela, el alcalde Ramón Muchacho, uno de los destituidos y sentenciados a prisión por el Tribunal Supremo, envió un mensaje desde la clandestinidad donde hizo un llamado a mantener la protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.



-El procurador Fernando Carrillo insistió en que los bienes que entreguen las FARC serán objeto de extinción de dominio por ser producto de delitos que cometieron en razón del conflicto armado.



-La Aerocivil desmintió que hubiera existido un riesgo en las operaciones aéreas por fallas en comunicaciones, como denunció la Asociación Colombiana de Controladores.



-El Gobierno reconoció que la violencia contra la mujer es una pandemia que ha hecho metástasis. Anunció, además, acciones para agilizar el acceso de las víctimas a la justicia.



-Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar los autores del asesinato de una líder comunitaria perteneciente a la Mesa de Víctimas, registrado en las últimas horas en zona rural de Rosas Cauca.



-La comunidad educativa de Cali celebró que comience a aclararse el asesinato del profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda, primo del senador Iván Cepeda. Insistieron en que la muerte del maestro fue un montaje de la Policía.



-A más tardar en la primera quincena de septiembre, la agente liquidadora de Saludcoop espera que se haya vendido la EPS Cruz Blanca.



-Continúa el temor en Robledo, en el norte de Medellín. Allí la comunidad padece las balaceras y las restricciones a taxistas por parte de bandas delincuenciales. Las autoridades reconocen disputas por el control de redes de microtráfico.



-3867 comparendos han sido impuestos en Bogotá a quienes infringen el Código de policía. Entre los más sancionados están los colados en Transmilenio y quienes consumen bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en espacio público.



-Desde la noche del martes permanece cerrada la vía antigua Villavicencio - Bogotá, por culpa de las fuertes lluvias que provocaron al menos 7 derrumbes a lo largo del corredor vial.



-Cien kilos de cocaína fueron decomisados por la Dijín en Barranquilla. Durante el operativo siete personas fueron capturadas.



-Las más de 700 familias damnificadas por el invierno que afectó hace siete años a Santander denuncian que aún no reciben las casas que debía haber construido el Fondo de Adaptación.



-Corea del Norte anunció que, por razones humanitarias, liberará a misionero canadiense que se encontraba encarcelado desde 2015, y que fue condenado a trabajos forzados de por vida por cometer actos hostiles contra el país asiático.



