Asamblea, dispuesta a renunciar si se convoca a elecciones generales: Ramos Allup

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, señaló que el proceso de negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro es un paso adelante en medio de la crisis que vive ese país por cuenta de la marcada polarización que afronta esa nación.



“Hasta ahora la situación se ha ido agravando y no ha habido diálogo, vale la pena intentarlo (…) se han dado las señales que de parte y parte había que dar para iniciar este proceso, tenemos una mesa de trabajo con lapso de 12 días para dar resultados, la oposición va a plantear todas sus exigencias”, dijo Allup.



El dirigente parlamentario indicó que incluso su cargo y el de toda la Asamblea está a disposición si se decide convocar a elecciones generales, esto luego que se haya suspendido el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.



“Estamos procediendo tan de buena fe que estamos dispuestos a renunciar a nuestra elección, siempre y cuando se convoquen unas elecciones regionales donde se cuenten el presidente, los gobernadores los alcaldes y los diputados a la Asamblea Nacional con el fin de resolver la crisis que vive el país”, dijo Allup.



El parlamentario indicó que espera que se avance significativamente en este diálogo con el oficialismo, de lo contrario, señaló, que levantarán las 4 mesas de diálogo creadas para afrontar las diferentes caras de la crisis.



“Si vemos que no podemos avanzar tendremos que levantar”, agregó antes de señalar que Maduro no se quiere ir del poder y que respeta las elecciones solo cuando las gana.



“Dice que acepta los resultados, pero qué hace, cerca la Asamblea, trata de anular la elección de los tres diputados de Amazonas, nos acusa de desacato, qué están haciendo en la práctica, desconociendo la voluntad popular”, dijo Ramos Allup.



Por último, dijo que pese a la “profunda desconfianza” que existe entre el Gobierno y la oposición, la comunidad internacional ha hecho posible el diálogo entre las partes para buscar una salida a la crisis.

