Así reaccionó Roxana 'N' al encontrar muerto a su hijo de 3 años tras dejarlo olvidado en el carro

Nuevos detalles sobre el caso de Vicente, el niño de tres años que murió luego de permanecer más de 12 horas encerrado dentro de un carro en Mexicali, siguen causando conmoción en México. La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, reveló cómo reaccionó Roxana “N” al encontrar sin vida a su hijo en la tarde del 2 de mayo.

De acuerdo con la funcionaria, la mujer abrió el automóvil hacia la 1:30 p. m. y encontró al menor aún sujeto a su silla de seguridad, sin signos vitales y con quemaduras ocasionadas por la exposición prolongada al intenso calor que se registraba en la ciudad fronteriza.

Tras el hallazgo, Roxana 'N' ingresó el cuerpo del niño a la vivienda, lo recostó en un sofá y posteriormente llamó al número de emergencias 911, donde reportó lo ocurrido y esperó la llegada de paramédicos y agentes de la policía.

La fiscal explicó que la tragedia comenzó la noche del 1 de mayo, cuando madre e hijo regresaron a su vivienda en el fraccionamiento La Rioja después de asistir a una fiesta. “El 1 de mayo su mamá lo llevó a una fiesta, se retiraron como a las 11 de la noche, se fueron a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, llevando a Vicentito en el asiento posterior sentado en su silla de seguridad y aunque parezca increíble, cuando llega a su domicilio ella se baja y deja al niño en su sillita”, relató Andrade Ramírez en entrevista con el periodista Luis Cárdenas.



Según la investigación, Roxana 'N' aseguró que entró a la casa para bañarse y luego atender al menor, pero nunca volvió al vehículo. “Ella continuó su vida dentro de su domicilio, estuvo muy activa en redes, estuvo consumiendo bebidas embriagantes, permaneció despierta hasta altas horas del día siguiente, despierta a las 11 de la mañana, se durmió otro rato y hasta la 1:30 de la tarde empieza a buscar al niño”, señaló la fiscal.

Para ese momento, Vicente ya había muerto por un golpe de calor severo. El dictamen forense estableció que el menor permaneció por más de 12 horas en el interior del automóvil, donde la temperatura habría superado los 45 grados Celsius. “El niño ya había fallecido por golpe de calor, en condiciones muy dolorosas, el niño tuvo una agonía muy horrible y finalmente falleció”, afirmó la titular del ente investigador.

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Además del golpe de calor, los médicos legistas encontraron quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos del menor. La fiscal incluso señaló que “el cuerpecito del niño quedó muy maltratado”.

Un juez de control resolvió el 10 de mayo que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Roxana 'N' por homicidio por comisión por omisión con dolo eventual. Actualmente permanece en prisión preventiva en un centro de reinserción social mientras avanza el juicio.

La Fiscalía de Baja California busca que el delito sea reclasificado a homicidio calificado, lo que podría derivar en una condena de hasta 50 años de prisión. Andrade Ramírez también informó que la mujer es madre de otros dos menores, quienes quedaron bajo custodia permanente de las autoridades mientras continúa el proceso judicial.