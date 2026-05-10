Sale a la luz último video de Roxana 'N' con su hijo horas antes de que el niño muriera en el carro

Un video publicado en redes sociales por Roxana “N”, madre del pequeño Vicente, menor que murió tras ser olvidado en un carro, se ha vuelto viral tras los nuevos detalles que han salido a la luz del doloroso caso.

En las imágenes, la mujer aparece bailando con su hijo de tres años durante lo que parece ser una reunión familiar, en lo que serían las últimas horas en las que el menor fue visto con vida.

La grabación, compartida bajo el título “Tmb clásica”, muestra a ambos sonriendo mientras suena de fondo la canción 'El amor no fue pa' mí', interpretada por Grupo Firme. Uno de los versos más comentados en redes sociales es “Pá’ tomar quería un pretexto”, frase que ha cobrado relevancia luego de que las autoridades confirmaran que la mujer habría ingerido bebidas alcohólicas esa misma noche.



Vea el video aquí:

El viernes 01 de mayo de 2026, como afirman acostumbraba los fines de semana, Roxana acudió a una fiesta en compañía de su hijo Vicente de 3 años



Mientras otros dos hijos se encontraba con su papá, el primer marido de Roxana pic.twitter.com/vF3vYUuUFu — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) May 6, 2026

Según versiones difundidas en medios mexicanos, el video habría sido grabado el 1 de mayo, horas antes de que madre e hijo regresaran al fraccionamiento La Rioja, donde ocurrieron los hechos que hoy son investigados por la Fiscalía General del Estado de Baja California.



De acuerdo con la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, Roxana “N” llegó a su domicilio alrededor de las 11:00 de la noche con el niño en el asiento trasero del vehículo, sujeto a su silla de seguridad. Sin embargo, al ingresar a la vivienda no lo bajó del automóvil.

El menor duró horas en el auto. Foto: Redes sociales

“El 1 de mayo su mamá lo llevó a una fiesta, se retiraron como a las 11 de la noche, se fueron a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, llevando a Vicentito en el asiento posterior sentado en su silla de seguridad y aunque parezca increíble, cuando llega a su domicilio ella se baja y deja al niño en su sillita”, explicó la funcionaria en entrevista con el periodista Luis Cárdenas.

La fiscal señaló que la mujer permaneció activa en redes sociales y consumiendo bebidas embriagantes durante varias horas. “Ella continuó su vida dentro de su domicilio, estuvo muy activa en redes, estuvo consumiendo bebidas embriagantes”, indicó.

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Roxana “N” despertó cerca de las 11:00 de la mañana, volvió a dormirse y no fue sino hasta la 1:30 de la tarde cuando comenzó a buscar al menor y lo encontró sin vida dentro del vehículo.

El caso ha generado una fuerte indignación en México. La madre fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras la Fiscalía busca una condena de hasta 50 años de prisión por homicidio relacionado con omisión y dolo eventual.