Así relató en vivo periodista de Blu Radio el fuerte temblor de 7.1 en Venezuela

Minutos de terror vivieron miles de venezolanos en la tarde de este miércoles, 24 de junio, con el fuerte temblor que tuvo como epicentro en Morón, cerca de la costa de Venezuela de magnitud de 7.1, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Rápidamente en redes sociales se hicieron virales varios videos de este angustiante momento que se vivió, además del colapso de algunas edificaciones y el socorro de las autoridades para las personas heridas durante este suceso.

Cerca de Caracas, se encontraba Santiago Martínez, corresponsal de Blu Radio en Venezuela, quien vivió todo esto en vivo y relató su experiencia de este angustiante momento que se dio en el país vecino.

"Estamos bien, mi familia está bien. Yo me encontraba en la zona de Los Palos Grandes donde se cayó uno de los edificios. Los Palos Grandes, Ricardo, es la zona quizás más sísmica de Caracas. Caracas es sísmica, pero Los Palos Grandes una de las más sísmicas. Vi motos caerse al piso, edificios crujir, personas que intentaban caminar y en vez de caminar pues se caían al piso porque era como intentar caminar encima de una ola. O sea, básicamente yo iba manejando e intentaba arrancar el vehículo y no, no era complicado porque era intentar moverse en una ola. Era básicamente, ahora dura unos 20, 30 segundos probablemente", contó.



Dijo que mientras recorría algunas zonas de la capital venezolana vio algunas edificaciones destruidas y estacionamientos, además mencionó la presencia de heridos en estas zonas y confirmó que hubo una replica, minutos después del temblor de 7.1 en Morón.

"Vi el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, un centro comercial emblemático aquí en Caracas, parte de una de las rampas de acceso del estacionamiento parcialmente caídas en esa rampa. Puede, ya puede ver las imágenes del edificio en San Bernardino (...) Nos reportan varios heridos y se sintió otra réplica. Y de hecho lo sentimos aquí, otra réplica. Yo estoy ahorita en un piso 14 y se siente bastante cualquier tipo de movimiento que pueda haber. Y fue el sismo más fuerte en 50 años aquí en Caracas que se recuerde", puntualizó.