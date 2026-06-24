Fuerte temblor de 7.5 en Venezuela: se sintió en varias regiones de Colombia

Un fuerte temblor de 7.5 se registró en Morón, cerca de la costa de Venezuela en la tarde de este miércoles, 24 de junio, según reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Según el reporte del USGC, la magnitud del movimiento telúrico fue de 7.1, y tuvo una profundidad superficial, lo que quiere decir menor a 10 kilómetros.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó una alerta de tsunami para Venezuela y zonas insulares cercanas tras un fuerte terremoto de magnitud 7.1.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, los municipios cercanos al epicentro del temblor son Yaracuy a 42 km (San Felipe, Venezuela), Carabobo a 57 km (Valencia , Venezuela), y Áragua a 92 km (Maracay, Venezuela).



De acuerdo con los reportes de las autoridades, el temblor tuvo una intensidad percibida como "sentido fuertemente". Videos en redes sociales muestran la magnitud del movimiento que sacudió a Venezuela en la tarde de este miércoles.

Además, reportes de usuarios en redes sociales aseguran que el temblor no fue corto y que se sintió duro en ciudades de Colombia como Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y la costa Caribe.

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó riesgo de daños casi nulo en Bogotá: "Activamos los protocolos de seguimiento y verificación".

Por otro lado, el National Tsunami Warning Center descartó alerta de tsunami: "No hay peligro de tsunami para la costa este de EE.UU., los estados del Golfo de América, ni la costa este de Canadá. Los terremotos de esta magnitud son conocidos por generar tsunamis peligrosos para las líneas costeras cercanas a la fuente".

Así quedó parte de la estructura de la rampa de salida del centro comercial Ciudad Tamanaco, uno de los más importantes de Caracas, tras el terremoto de magnitud 7,1 reportado este miércoles.

#Atención Así quedó parte de la estructura de la rampa de salida del centro comercial Ciudad Tamanaco, uno de los más importantes de Caracas, tras el terremoto de magnitud 7,1 reportado este miércoles. pic.twitter.com/WNijSi4HCu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 24, 2026

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El aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía y que sirve a Caracas también sufrió graves afectaciones.

Por otro lado, el ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que se ha ordenado el corte del servicio de gas directo a edificios ante eventuales fugas que puedan llegar a generar explosiones tras el terremoto que se presentó en el país.