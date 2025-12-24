En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Autoridades investigan ataque de hombre a su hijo de 5 meses al interior de su vivienda

Autoridades investigan ataque de hombre a su hijo de 5 meses al interior de su vivienda

Como principal sospechoso del ataque fue identificado un hombre de 39 años, padre del bebé, quien habría estado presente en la vivienda al momento de los hechos y abandonó el lugar inmediatamente después de los disparos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad