Autoridades investigan ataque de hombre a su hijo de 5 meses al interior de su vivienda

Un ataque con arma de fuego ocurrido al interior de una vivienda dejó dos personas heridas, entre ellas un bebé de cinco meses, en hechos registrados en la madrugada del domingo 21 de diciembre en el oeste de Filadelfia, Estados Unidos.

El caso es investigado por la Policía local como un presunto hecho de violencia intrafamiliar, que se presentó hacia las 4:00 de la mañana.

De acuerdo con el reporte oficial, los disparos se produjeron dentro del inmueble, lo que activó de inmediato la respuesta de las autoridades y de los servicios de emergencia. Las víctimas fueron identificadas como Alayiah Hill, de 43 años, y su hijo Yuri Weaver, quien recibió un impacto de bala en una de sus extremidades inferiores. Ambos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales: la mujer al Centro Médico Presbiteriano de Pensilvania, mientras que el menor fue remitido al Hospital de Niños de Filadelfia.

Suministrada

El personal médico confirmó que, pese a la gravedad del ataque, los dos pacientes se encuentran en condición estable y se espera su recuperación. Las autoridades indicaron que el menor permanece bajo observación especializada, mientras que la mujer continúa recibiendo atención médica tras haber sufrido múltiples impactos de bala.



Como principal sospechoso del ataque fue identificado Faheem Weaver, de 39 años, padre del bebé, quien habría estado presente en la vivienda al momento de los hechos y abandonó el lugar inmediatamente después de los disparos. La Policía de Filadelfia señaló que el hombre es buscado activamente y que existen antecedentes de conflictos previos entre el sospechoso y la víctima, información que hace parte del proceso de investigación.

Foto: Pexels.

Las autoridades emitieron una alerta y advirtieron que Weaver podría estar movilizándose en una camioneta Toyota de color plateado, con placas del estado de Pensilvania ZSG-1977. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información de manera confidencial a las líneas de emergencia, con el fin de facilitar su captura.