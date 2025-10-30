En vivo
Avión Airbus 320 tuvo que aterrizar de emergencia: varios pasajeros resultaron heridos

Avión Airbus 320 tuvo que aterrizar de emergencia: varios pasajeros resultaron heridos

La aerolínea informó que la aeronave fue retirada del servicio para ser inspeccionada y que se realizarán investigaciones con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Airbus 320.
Airbus 320.
Foto: Captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Varios pasajeros resultaron heridos luego de que un avión Airbus, de la aerolínea JetBlue, que se dirigía de México a Nueva Jersey, se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, según informaron medios locales.

El Airbus 320 salió del Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty y empezó a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2:30 p. m., hora local (6:30 del meridiano de Greenwich).

JetBlue informó que la aeronave experimentó una caída de altitud y que el "personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local", aunque no indicó el número de pasajeros afectados.

La aerolínea añadió además que la nave fue retirada de servicio para su inspección y que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

De acuerdo con Aviationnews, informes preliminares apuntan a que el problema involucró a uno de los sistemas de control de vuelo del avión, componentes esenciales para gestionar la estabilidad y la dirección de la aeronave.

El portal indica además que el Airbus se desvió a Florida como medida de precaución por la seguridad de los pasajeros y que notificó, a los servicios de emergencia, que estaban en alerta al aterrizar.

