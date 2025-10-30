En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tragedia en funeraria: joven de 24 años falleció tras accidente laboral y dejó un último mensaje

Tragedia en funeraria: joven de 24 años falleció tras accidente laboral y dejó un último mensaje

El joven padre quedó atrapado bajo una bóveda funeraria en Dallas. Alcanzó a enviar un mensaje de despedida a su esposa antes de morir.

Ángel Anthony Rojas
Ángel Anthony Rojas
Foto: Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Las autoridades de Texas investigan la muerte de Ángel Anthony Rojas, un joven padre de 24 años que perdió la vida tras un accidente laboral en la funeraria Restland, ubicada en Dallas. El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre y ha causado conmoción por el mensaje de despedida que el trabajador logró enviar a su esposa mientras agonizaba.

De acuerdo con los reportes preliminares, Rojas quedó atrapado desde la cintura hacia abajo por una bóveda funeraria de concreto, una estructura que puede superar los 900 kilogramos de peso y se utiliza para proteger los ataúdes bajo tierra. Durante los angustiosos minutos que permaneció inmovilizado, el joven logró llamar a los servicios de emergencia y, poco después, a su esposa Natalie, a quien le dejó un mensaje de voz en el que expresaba su miedo y su deseo de regresar a casa.

Vea también

  1. Encuentran sin vida a niño de 6 años en una maleta en Brasil
    Encuentran sin vida a niño de 6 años en una maleta en Brasil
    Foto: redes sociales
    Mundo

    Encuentran sin vida a niño de 6 años en una maleta en Brasil: esto se sabe

  2. El Príncipe del Rap
    El Príncipe del Rap
    Foto: redes sociales
    Sociedad

    Murió reconocido actor de El Príncipe del Rap a los 42 años: esto se sabe

“Tenía miedo. Me dijo que solo quería volver con nosotros”, relató la viuda entre lágrimas. Los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Dallas tardaron cerca de 45 minutos en liberar al trabajador mediante el uso de herramientas hidráulicas y bolsas de aire. Sin embargo, las heridas sufridas eran demasiado graves y, pese a ser trasladado al Hospital Presbiteriano de Texas Health, falleció poco después.

El abogado de la familia, Matthew Graham, denunció presunta negligencia laboral, asegurando que Rojas no debía manipular estructuras de ese peso sin supervisión. “No debía estar trabajando solo ni moviendo objetos tan pesados”, afirmó.

Ángel Anthony Rojas
Ángel Anthony Rojas
Foto: Facebook

La funeraria lamentó lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades. Paralelamente, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) inició una investigación para determinar si hubo incumplimientos de las normas de seguridad industrial.

Rojas, descrito por su familia como un hombre de fe, responsable y amoroso, deja a su esposa y a su hijo de tres años. Una campaña en GoFundMe busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a su familia.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Noticias Internacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad