Murió reconocido actor de El Príncipe del Rap a los 42 años: esto se sabe

Una lamentable noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y a los seguidores de la icónica serie El Príncipe del Rap, luego de confirmarse la muerte del actor Floyd Roger Myers Jr., quien falleció a los 42 años en su residencia de Maryland, Estados Unidos.



¿De qué murió el actor Floyd Roger Myers Jr.?

De acuerdo con información revelada por el medio TMZ, la madre del actor, Renee Trice, informó que su hijo murió la madrugada del 29 de octubre a causa de un infarto fulminante. Según explicó, el intérprete había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años, lo que había afectado gravemente su salud. Pese a ello, aseguró que habló con él horas antes del deceso y que se encontraba tranquilo.

Myers Jr. es recordado por su participación en la exitosa comedia de los años noventa “El Príncipe del Rap en Bel-Air”, protagonizada por Will Smith, donde interpretó a la versión joven del personaje principal. Aunque su aparición se limitó a un solo episodio, el segundo de la tercera temporada, su actuación dejó una huella entre los fanáticos de la serie.

"Fresh Prince of Bel Air" Child Actor Floyd Roger Myers Jr. Dead at 42 https://t.co/cjVtdejMQE pic.twitter.com/p2p8YMjD8w — TMZ (@TMZ) October 30, 2025

El actor, nacido en 1983 en Estados Unidos, inició su carrera a temprana edad. Además de su participación en El Príncipe del Rap, también formó parte de la miniserie “The Jacksons: An American Dream” (1992). Posteriormente, se retiró de la actuación, siendo su última aparición televisiva en la serie “Young Americans” en el año 2000.

Hasta el momento, ningún integrante del elenco original de la famosa producción ha hecho declaraciones públicas sobre su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales los mensajes de condolencias y homenajes por parte de admiradores de todo el mundo no se han hecho esperar

