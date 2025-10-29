Encuentran sin vida a niño de 6 años en una maleta en Brasil: esto se sabe

Una comunidad en el norte de Brasil se encuentra conmocionada después de que el pequeño Paulo Guilherme Guerra, de apenas seis años, fuera hallado sin vida en el interior de una maleta.

El pasado lunes 27 de octubre, la tranquilidad del barrio de Marambaia, en Belém, quedó impactada. Una maleta abandonada frente al cementerio São José llamó la atención de un transeúnte. Al decidir abrirla, se encontró que en su interior yacía el cuerpo inerte del niño, Paulo Guilherme, quien había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo anterior, según informó el medio g1.

El descubrimiento desencadenó una movilización inmediata de las autoridades, pero también una ola de violencia callejera. Ese mismo lunes, vecinos del área lincharon hasta la muerte a un hombre señalado como presunto responsable del crimen. Su cuerpo fue localizado en la Rua da Mata.

Encuentran sin vida a niño de 6 años en una maleta Foto: captura video

Paulo Guilherme fue sepultado en la mañana del miércoles 29 de octubre en un cementerio privado del barrio de Tapanã, mientras su familia y la comunidad intentan asimilar una pérdida tan insondable.



Mientras tanto, la maquinaria investigativa se ha puesto en marcha a toda velocidad. La División de Homicidios de la Policía Civil asumió el caso y, según confirmaron fuentes oficiales, varios equipos trabajan de forma coordinada para identificar y capturar a otros posibles involucrados. El delegado responsable de la investigación, Egídio Queiroz, informó que se están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, una pieza que podría ser clave para reconstruir los hechos.

Un elemento insólito encontrado dentro del equipaje podría convertirse en la pieza fundamental del rompecabezas: un guante de boxeo. El experto forense Benedito Leal explicó la relevancia de este hallazgo: "Ese guante será enviado para recoger un perfil genético, al igual que la maleta, en todos los puntos que haya podido tocar la persona responsable. Es una evidencia crucial".

A pesar de los avances, la investigación mantiene varios frentes abiertos. La Policía Civil se encuentra realizando análisis forenses exhaustivos y tomando declaraciones a testigos para aclarar las circunstancias que rodearon la muerte del menor y el posterior abandono de su cuerpo.