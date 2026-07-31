Avión militar se estrelló en una base aérea en Estados Unidos: videos mostraron el desastre

Un hecho ocurrido en Estados Unidos dejó a muchas personas sin palabras tras observar cómo un avión de combate se estrellaba en una base militar.

De acuerdo con las autoridades, la aeronave accidentada hace parte del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y se estrelló en horas de la mañana, lo que provocó un grave incendio.

La nave, un F-35B, asignada al Grupo Aéreo 11 de la 3.ª Ala Aérea de los Marines, se precipitó a tierra alrededor de las 10 de la mañana hora local en la Estación Aérea de Miramar ubicada en San Diego.

En videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud del incendio y columnas de humo negro provenientes del lugar. Los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse al lugar; según las autoridades, el hecho no dejó víctimas mortales.



El portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Steven Keenan, informó que el piloto, la única persona que viajaba a bordo, activó el asiento eyectable y salió del aparato, y fue posteriormente rescatado.

El piloto fue llevado a un centro médico local en condición estable para ser tratado por lesiones que no ponen en riesgo su vida, explicaron las autoridades militares en un mensaje en su cuenta de X.

Hasta el momento no se conoce qué ocasionó el incidente, las autoridades militares iniciaron investigaciones para establecer las verdaderas causas del hecho.

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Videos del accidente aéreo

🇺🇸🚨 Se estrella un F-35 en la base de los Marines de San Diego



💥 La aeronave se accidentó en la base aérea de Miramar, en San Diego (suroeste de EEUU). Circulan videos que muestran un incendio y columnas de humo negro provenientes del lugar.



👉 Los servicios de emergencia se… pic.twitter.com/w4nlBLrfpK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 31, 2026

*Con información de EFE.