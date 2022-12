Bashar al-Ássad seguirá atacando a los rebeldes en Alepo

El presidente de Siria, Bashar al-Ásad, se declaró determinado a continuar atacando Alepo para eliminar a los "terroristas" que están en esta ciudad, que sus fuerzas militares bombardean desde hace más de tres semanas con la ayuda de Rusia.



"Es nuestra misión de acuerdo a la ley y la Constitución. Tenemos que proteger a la gente y deshacernos de esos terroristas de Alepo", declaró Al Asad en una entrevista difundida hoy por la televisión suiza SRF.



El presidente sirio considera terroristas a todos los grupos armados rebeldes que luchan contra su régimen, y no sólo a los yihadistas del Frente Al Nusra, que la ONU sí reconoce como tales, al igual que a los del Estado Islámico.



Según Al Asad, la ofensiva, que no discrimina entre zonas residenciales de la sección este de Alepo -controlada por los rebeldes- y otras que no lo son, es "la única manera de proteger a

los civiles".



"¿Cómo se les puede proteger si están totalmente bajo el control de los terroristas, si están siendo asesinados por ellos?", se preguntó durante la entrevista efectuada en Damasco. Más irónico, preguntó si la manera como Occidente pretende que su gobierno "proteja a la gente en Siria" es "sentándonos al lado para

ver lo que pasa".



"Tenemos que atacar a los terroristas, eso es evidente", insistió Al Asad, quien asumió el cargo hace dieciséis años, a la muerte de su padre, Hafez al Asad, quien había estado en el poder por casi treinta años.



La guerra civil en Siria, que estalló en 2011 tras la represión de protestas ciudadanas en reclamo de libertades y de una democratización del país, ha provocado alrededor de 400.000 muertos

-según cálculos de la ONU- y forzado al éxodo a cerca de 12 millones de sirios, entre desplazados internos y refugiados.