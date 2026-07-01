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Blu Radio  / Mundo  / Bélgica remontó dos goles ante Senegal y avanzó a octavos del Mundial con un penal en la prórroga

Bélgica remontó dos goles ante Senegal y avanzó a octavos del Mundial con un penal en la prórroga

Lukaku y Tielemans marcaron los goles que forzaron al alargue, donde el propio Tielemans terminó dándole la clasificación a Bélgica a octavos de final.

Selección de Bélgica.
Selección de Bélgica.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51'). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

El final es cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, dominando con su velocidad y buen manejo de la pelota, a unos belgas poco inspirados en ataque.

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Pero un par de despistes de los senegaleses, incluida la mala salida del portero Mory Diaw en el primer tanto de Tielemans, volvieron a meter a Bélgica en el partido y acabó costándoles la victoria.

Tielemans no tembló para vencer al mismo Diaw y terminar de castigar los errores de los Leones de la Teranga, después de que el VAR señalara una falta cometida en el área por el centrocampista Lamine Camara.

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