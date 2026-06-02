Amistosos internacionales: Bélgica supera a Croacia y Marruecos firma una goleada

Continúan los amistosos de preparación de cara al Mundial de Fútbol de 2026. La jornada de este martes comenzó con el partido entre Croacia y Bélgica, ambas selecciones clasificadas a la cita orbital.

Bélgica integra el Grupo G con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, mientras que Croacia comparte el Grupo L con Panamá e Inglaterra. En este compromiso, el conjunto belga se impuso 2-0 sobre la selección croata.

Bélgica y Marruecos son los ganadores de la jornada

Por su parte, Marruecos, que integra el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia, goleó 4-0 a Madagascar, selección que terminó el encuentro con diez jugadores. Entretanto, Gales, que tampoco logró clasificarse al Mundial, enfrentó a Ghana, combinado africano que comparte el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Panamá. El partido finalizó con empate 1-1.



Mientras, Georgia y Rumania empataron 1-1. Ninguna de las dos selecciones logró clasificarse al Mundial de 2026.

Este miércoles, 3 de junio, continuarán los encuentros amistosos de preparación para el Mundial de 2026 con varios compromisos entre selecciones de distintos continentes. La jornada comenzará con Kirguistán frente a Kenia y tendrá partidos destacados como Albania contra Israel, Dinamarca ante República Democrática del Congo, Luxemburgo frente a Italia, Países Bajos contra Argelia y Polonia frente a Nigeria. Más tarde, Panamá se medirá con República Dominicana, mientras que Corea del Sur cerrará la programación enfrentando a El Salvador. Estos encuentros servirán para que los seleccionadores sigan ajustando detalles antes del inicio de la Copa del Mundo.

El próximo amistoso de Colombia será contra Jordania

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En lo que concierne a la Selección Colombia, el 1 de junio disputó su último amistoso en territorio nacional frente a Costa Rica y obtuvo una victoria 3-1. El compromiso también sirvió como despedida ante su afición antes del Mundial. Antes de su debut mundialista, el próximo 7 de junio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Jordania en San Diego, Estados Unidos, pocos días antes de su estreno en Ciudad de México frente a Uzbekistán.