Italia sufre para vencer (4-5) a Israel y respira en la Eliminatoria

Italia logró, en un final increíble, una victoria crucial contra Israel por 5-4, este lunes en Debrecen (Hungría), en un partido de clasificación clave para el Mundial 2026.

"Fue un partido que me pudo matar, tengo un equipo de locos", señaló el nuevo seleccionador italiano Gennaro Gattuso a la televisión Rai.

"Este equipo de Israel nos ha sorprendido, pero no hicimos un gran partido hoy, estuvimos muy débiles y concedimos goles muy fácilmente, pero ganar ha sido fundamental", añadió el antiguo centrocampista, campeón del mundo en 2006.

La Nazionale, humillada por Noruega a principios de junio (3-0), se situó, gracias a este tercer triunfo en cuatro partidos, en el segundo puesto del grupo I, que permite acceder a la repesca.

Está a tres puntos de distancia de Noruega (12), pero ahora supera a Israel, que ha jugado un partido más, gracias a su mejor diferencia de goles (9 pts, +5 contra +4).

Gattuso, quien sucedió a Luciano Spalletti tras el desastre de Oslo, vivió todas las emociones en Debrecen. Primero vio a su equipo, atractivo contra Estonia (5-0) tres días antes, desmoronarse al ser superado 1-0 (minuto 16) y 2-1 (52).

Después se recuperó gracias a un doblete de Moise Kean (40 y 54), y a los goles de Mateo Politano (62) y Giacomo Raspadori (81) para situarse 4-2.

Pero los Azzurri, nuevamente frágiles, permitieron que sus adversarios igualaran en el tramo final con dos goles en tres minutos (87 y 89).

La salvación italiana llegó en el tiempo añadido gracias a Sandro Tonali (90+1), con un gol que devuelve la esperanza a todo un país aún traumatizado por sus ausencias en las dos últimas Copas del Mundo, Rusia 2018 y Catar 2022.

"Tenemos que trabajar más porque estuvimos muy frágiles... Los chicos lo saben, es un problema a solucionar", insistió Gattuso.

"Pero hay que darles crédito porque cada vez que recibieron una bofetada tuvieron el coraje de reaccionar y luchar de nuevo", concluyó tras vivir una montaña rusa en su segundo partido como seleccionador.

Los jugadores de Israel lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas del atentado en Jerusalén Este que dejó seis muertos.

El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.

Israel juega sus partidos como local en Hungría desde la ofensiva de Israel en Gaza, en represalia por el ataque sangriento sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.