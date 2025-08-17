Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Bombero murió en grave accidente de tráfico cuando acudía a un incendio

Bombero murió en grave accidente de tráfico cuando acudía a un incendio

En el siniestro también resultaron heridos otros cuatro bomberos, quienes recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia desplazados al lugar.

Bombero murió en grave accidente de tráfico
Bombero murió en grave accidente de tráfico
Foto: @expresso
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 17, 2025 04:00 p. m.

Un bombero perdió la vida este domingo en un accidente de tráfico mientras se dirigía a sofocar un incendio en Fundão, localidad del distrito de Castelo Branco, según informó la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

En el siniestro también resultaron heridos otros cuatro bomberos, quienes recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia desplazados al lugar, precisó la institución en un comunicado.

Bombero, referencia
Bombero, referencia
Foto: Unplash

La Protección Civil de Portugal expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos de Covilhã, y manifestó su deseo de pronta recuperación para los heridos.

“Nunca será demasiado subrayar el compromiso, el altruismo y la profesionalidad con que, cada día, miles de bomberos en todo el país se dedican, con valentía y entrega, a la defensa de la población y de los bosques frente a los incendios”, señaló la ANEPC.

Portugal enfrenta desde hace semanas una intensa ola de calor e incendios forestales, lo que mantiene al país en estado de alerta hasta el próximo martes. Este domingo permanecían activos nueve grandes incendios, en cuya extinción participan más de 4.700 efectivos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Incendio

Portugal