Bombero murió en grave accidente de tráfico cuando acudía a un incendio

Un bombero perdió la vida este domingo en un accidente de tráfico mientras se dirigía a sofocar un incendio en Fundão, localidad del distrito de Castelo Branco, según informó la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

En el siniestro también resultaron heridos otros cuatro bomberos, quienes recibieron atención inmediata por parte de los equipos de emergencia desplazados al lugar, precisó la institución en un comunicado.

Bombero, referencia Foto: Unplash

La Protección Civil de Portugal expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos de Covilhã, y manifestó su deseo de pronta recuperación para los heridos.

“Nunca será demasiado subrayar el compromiso, el altruismo y la profesionalidad con que, cada día, miles de bomberos en todo el país se dedican, con valentía y entrega, a la defensa de la población y de los bosques frente a los incendios”, señaló la ANEPC.

Portugal enfrenta desde hace semanas una intensa ola de calor e incendios forestales, lo que mantiene al país en estado de alerta hasta el próximo martes. Este domingo permanecían activos nueve grandes incendios, en cuya extinción participan más de 4.700 efectivos.