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Blu Radio  / Mundo  / Bukele "ofrece" presos de El Salvador al presidente Petro tras críticas sobre sus cárceles

Bukele "ofrece" presos de El Salvador al presidente Petro tras críticas sobre sus cárceles

El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos".

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