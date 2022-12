Cameron deja el mando y recomienda a May permanecer cerca de la UE

Pocas horas antes de despedirse, el primer ministro británico David Cameron aconsejó el miércoles a Theresa May, su sucesora en el cargo, que se mantenga "lo más cerca posible" de la Unión Europea, pese al Brexit que deberá poner en marcha.



May, ministra de Interior del gobierno conservador saliente, se convertirá este miércoles en la segunda mujer de la historia en dirigir el gobierno británico, tres semanas después del voto de los británicos para salir de la UE.



En su última sesión de preguntas ante el parlamento como primer ministro, Cameron la invitó a no dar la espalda a los 27 miembros de la Unión Europea.



"Debemos procurar permanecer lo más cerca posible de la Unión Europea", afirmó dirigiéndose a May, a la que calificó de "brillante negociadora".



Cameron presentará su dimisión a la reina Isabel II esta tarde y a continuación May se reunirá con la soberana para que esta le confíe la tarea de formar gobierno.



Reputada por su temperamento combativo y su carácter trabajador, Theresa May, hereda un Reino Unido zombi, en el que reina la incertidumbre sobre su futuro.



"Entra en funciones en un momento que habría dado problemas al mismo Churchill", aseguraba el diario The Guardian para subrayar la magnitud de la tarea que la espera.



"Brexit significa Brexit y haremos de ello un éxito", aseguró May el lunes, acabando con las esperanzas de quienes soñaban con una milagrosa permanencia en la UE.



Esta euroescéptica, que se unió a la campaña por la permanencia tan solo durante la campaña del referéndum, advirtió previamente de que no activaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa - que desencadena el proceso de salida de la UE- antes de finales de año.



Impacientes por ver al ejecutivo británico definir su postura postBrexit, los dirigentes europeos apremiaban a Londres antes incluso del traspaso de poder.



"Cuanto antes comiencen las negociaciones, mejor será para todos", declaró el martes el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Marc Ayrault.



"Ahora es necesario que cada uno tome una postura, que consistirá en defender los intereses de Gran Bretaña de un lado, y los intereses de Europa del otro", señaló por su parte el portavoz del gobierno galo, Stéphane Le Foll.



El presidente francés François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el jefe del gobierno italiano Mattteo Renzi se reunirán en agosto para mantener una cumbre sobre el Brexit.



En la línea de Cameron, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró favorable a mantener "relaciones tan estrechas como sea posible con el Reino Unido".



Antes de que tome posesión del cargo, no obstante, su nombre ya sirvió para aplacar a los mercados. "El coronamiento virtual de Theresa May ya dio impulso a la libra, mientras la incertidumbre que siguió al Brexit comienza a disiparse", comentó Neil Wilson, de ETX Capital.



Para David Cameron, que batalló por la permanencia en la UE y perdió, comienza una nueva vida. El dirigente conservador ha ganado dos elecciones legislativas (en 2010 y 2015), sobrevivido al referéndum de independencia de Escocia y obtenido varios éxitos económicos y sociales, como la aprobación del matrimonio gay, pero probablemente la Historia lo recuerde como... el primer ministro del Brexit.