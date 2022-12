Canadá no descarta sacar en 2018 a Farc de lista de organizaciones terroristas

En el marco de la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos a Canadá, Blu Radio conversó con el embajador de ese país en Colombia, Marcel Lebleu, quien expresó su alegría porque las Farc se hayan desarmado.





Sin embargo, explicó que las Farc y el ELN siguen en el listado que tiene su país sobre grupos terroristas, asunto que será evaluado el próximo año.





“Nosotros hacemos una revisión de la lista de estas organizaciones terroristas cada dos años. La última vez se hizo en 2016 y todavía no había proceso de paz y veremos en 2018, o antes si el gobierno o Farc pide una revisión antes”, dijo.





Según el diplomático, el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá será la instancia encargada de revisar las condiciones para determinar si estos grupos continuarán o no en la lista.





“Se hace un análisis basado sobre los hechos. Así que, si sigue la extorsión, la matanza, cualquier tipo de delito, asociación a la producción de drogas ilícitas no se va a suspender”, advirtió.





Frente a la lucha contra las drogas, Lebleau respaldó la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, aunque aseguró que se necesita paciencia y altas inversiones.





“Hemos notado un incremento de la producción de cultivos, peor nosotros hemos apostado al programa de sustitución el gobierno cree que a largo plazo es la forma de salir de este círculo vicioso es apoyar al campesino que pueda tener una vida digna y cultivos lícitos”, explicó.