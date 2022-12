Cantante Nacho está “atrapado” en Venezuela sin pasaporte

El cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, llegó a su país la semana pasada para votar y renovar el pasaporte, pero hasta ahora no ha podido completar la diligencia y se encuentra “encerrado” en su propio país.



Nacho, quien reside en Estados Unidos junto a su familia, mostró a través de las redes sociales cómo su documento ya no tiene hojas suficientes y por eso requiere uno adicional. Adicionalmente, a través de varias publicaciones ha hecho un llamado al gobierno a que le entregue el documento y ha pedido disculpas a su esposa e hijos por los días que no han podido verlo.



El músico regresó a Venezuela también para grabar imágenes de su próximo videoclip, y tener un encuentro con los medios.



La anulación



En febrero de este mismo año ocurrió otro episodio con su pasaporte cuando al cantante le fue anulado el documento tras su llegada a Venezuela en donde asistiría a un acto político opositor en apoyo a Leopoldo López. En aquel momento, días después, le fue nuevamente entregado el pasaporte.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.