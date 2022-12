Capriles difunde video con supuesta agresión de oficial venezolano a humorista

En las imágenes se puede apreciar el momento en el que, aparentemente un oficial venezolano, reclama al humorista Breinel Zambrano, más conocido como ‘Titi’, por burlarse de ellos en sus rutinas.

“Burlándote de nosotros, somos oficiales y merecemos respeto. Los oficiales venezolanos merecemos respeto. No seas marico tú chico. Eres un pobre mariquito creyendo que con el chiste nos vas a joder, no seas huevón”, dice el agresor en el video que difundió el opositor Henrique Carpiles.

El hecho habría ocurrido hace una semana, de acuerdo Breinel Zambrano, quien colgó un video en sus redes sociales explicando su versión de los hechos.



“Quiero aclarar lo sucedido la semana pasada en el camerino de mi show. No me pasó nada grave, creo que hay cosas más graves en este país que atender que una cachetada de un guardia a un humorista ... joda: en el video parece que me judío, pero yo creo que quedamos empatados”, escribió ‘Titi’ en su red social.



