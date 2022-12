Capriles llama a Fuerza Armada a actuar frente a Maduro por violar Constitución

"Acá el semáforo se lo come todos los días Maduro, aquí en el país quien está en desobediencia en desacato es Maduro a la Constitución, llegará el día que le tocará a la Asamblea Nacional actuar, son días, horas que la Asamblea tomará una decisión, frente a la actitud de desobediencia del señor Maduro de respetar la Constitución, como le tocará a la Fuerza Armada, y no es aupando que venga algún tipo de levantamiento, todo lo contrario, que se planten firme", dijo.



Capriles, además, mostró en detalle la última encuesta de la empresa Datanalisis donde resaltó el alto apoyo que tendría el referéndum revocatorio independientemente de la fecha en que se realice, en 2016 o 2017.



Sobre los últimos anuncios de las autoridades electorales, rechazó que no se haya hecho mención al proceso revocatorio.



"No hablar del revocatorio tiene la clara intención de enfriar el proceso", insistió.



Agregó que 26, 27 y 28 de octubre la oposición logrará obtener las 4 millones de firmas: "no tengo duda de eso".



Dijo, también, que las personas sabrán en tiempo real cuantas firmas llevan.