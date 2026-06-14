Captan momento exacto en que avión de la Fuerza Aérea India se estrelló: cinco pasajeros murieron

Viajar en avión es considerado uno de los medios de transporte más seguros para movilizarse, pues los accidentes en aeronaves son mucho menores en comparación con los otros.

De hecho, expertos en seguridad aérea indican que los accidentes aéreos rara vez son causados por un solo factor, suelen ser el resultado de una cadena de eventos donde interactúan fallas humanas, mecánicas y condiciones ambientales.

La gran mayoría de los accidentes se concentran en las fases críticas del vuelo, el despegue y el aterrizaje los momentos de mayor vulnerabilidad para un vuelo.

Momento exacto en que avión de la Fuerza Aérea India se estrella contra el suelo

Frente a esto, un incidente ocurrió en India donde cinco militares fallecieron el sábado pasado al accidentarse un avión de transporte Antonov An-32 perteneciente a la Fuerza Aérea de la India (IAF) mientras ejecutaba maniobras de aterrizaje en la ciudad de Jorhat, en el estado nororiental de Assam.

“La Fuerza Aérea del país lamenta profundamente la pérdida de los cinco miembros de su personal en el accidente”, confirmó la institución militar a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

La aeronave An-32 sufrió el siniestro aproximadamente a las 10:00 hora local (04:30 GMT) mientras completaba un vuelo rutinario.

🇮🇳 | Momento en que un avión de transporte de la Fuerza Aérea India se estrella en Assam.



Todos los cinco a bordo mueren. pic.twitter.com/MqKRacnyNs — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) June 14, 2026

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Por el momento se desconocen los motivos exactos que provocaron que la aeronave se accidentara. Para esclarecer lo sucedido, las autoridades militares anunciaron la constitución de una comisión de investigación que determinará las causas del siniestro ocurrido durante la fase de aterrizaje.

Asimismo, la IAF ha solicitado evitar cualquier tipo de especulación hasta que se disponga de los resultados preliminares de la investigación, al tiempo que se ha comprometido a proporcionar más detalles a medida que la información esté disponible.

Este siniestro sucede al accidente aéreo ocurrido en enero en el que murió el entonces viceprimer ministro del estado de Maharashtra, Ajit Pawar, una figura central de la política regional, junto a otras cuatro personas.

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En esa ocasión, un jet ejecutivo alquilado que cubría una ruta política se estrelló por la mañana en el oeste del país, también durante la maniobra de aterrizaje y sin dejar supervivientes.