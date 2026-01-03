En vivo
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Mundo  / Capturan a Nicolás Maduro: el historial de presidentes latinoamericanos juzgados en EE.UU.

Capturan a Nicolás Maduro: el historial de presidentes latinoamericanos juzgados en EE.UU.

Estados Unidos bombardeó a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, este 3 de enero de 2026.

Nicolás Maduro y Manuel Antonio Noriega
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

