Carro de rally perdió el control, se volcó y dejó a espectadores heridos: el hecho quedó en video

En varios lugares del mundo las carreras de rally son muy famosas y entretenidas, pues son competiciones automovilísticas de resistencia y velocidad en las que los conductores se disputan la victoria por varias etapas, por carreteras abiertas, asfalto, tierra y hasta nieve.

En este deporte, los automotores salen de uno a uno con intervalos de tiempo con el fin de completar los tramos cronometrados, por lo que el ganador es el que sume menos tiempo.

Sin embargo, como todo deporte, el rally cuenta con cierto nivel de peligro y más aún si los vehículos se movilizan a altas velocidades por las diferentes etapas. Aunque estas competencias suelen llevarse a cabo con tráfico cerrado y al público, algunas veces hay espectadores, los cuales pueden estar en peligro si los conductores pierden el control en la vía.

Precisamente, varias personas se llevaron el susto de sus vidas en una carrera del Rally Sudamericano 2026 en Mina Clavero, provincia de Córdoba, Argentina.



Carro de rally salió de la pista, se volcó e hirió a varias personas

En redes sociales un hecho se volvió viral, pues, en medio de la competencia mencionada, un vehículo que iba a gran velocidad por una vía destapada se encontró con un montículo que lo llevó a volcarse y salir disparado hacia un lado de la carretera.



Debido al pequeño choque, el automotor comenzó a dar muchas vueltas fuera de control y en dirección a un grupo de espectadores que se encontraban a un costado sobre las rocas.

La reacción de las personas fue inmediata; comenzaron a quitarse lo más rápido que podían del camino del vehículo, pero, a su paso, tres personas resultaron heridas.

De hecho, por poco a dos mujeres las aplasta; en ese momento las rocas hicieron que siguiera dando botes en el aire. Ambas logran saltar hacia otro costado más bajo; no obstante, en el video se observa que una de ellas resulta con una pierna rota.

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A otros espectadores se les ve corriendo para salir del trayecto del carro accidentado, el cual terminó volcado a varios metros lejos de la vía, luego de dar vueltas.



Momento exacto en que el carro causa el accidente

Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Según información de medios locales, uno de los heridos falleció luego de ser llevado a un centro de salud debido a la gravedad de las heridas. Además, mencionan que por el accidente la competencia fue suspendida.

Asimismo, manifiestan la existencia de un informe oficial, el cual revela que el vehículo implicado es un Volkswagen Polo, tripulado por dos paraguayos, quienes perdieron el control.

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Ambos pilotos involucrados en el accidente salieron ilesos, informaron desde la organización.