China plantea acuerdos con EE.UU. sobre tierras raras y tecnología

China anunció este miércoles su disposición a mantener conversaciones con Estados Unidos para abordar las inquietudes relacionadas con el suministro de tierras raras y las tecnologías vinculadas a estos materiales estratégicos. La información fue confirmada por el Ministerio de Comercio chino mediante un comunicado oficial publicado el 20 de mayo de 2026.

Según detalló la cartera comercial, Pekín y Washington analizarán de manera conjunta mecanismos que permitan resolver preocupaciones consideradas “razonables y legales” por ambas partes. El pronunciamiento llega en un momento de alta atención internacional sobre el acceso a minerales esenciales para sectores industriales y tecnológicos.

El Ministerio de Comercio de China reiteró que el país mantiene controles de exportación sobre elementos de tierras raras bajo el marco de sus leyes y regulaciones nacionales. Al mismo tiempo, señaló que existe disposición para facilitar condiciones favorables que permitan una cooperación “mutuamente beneficiosa” entre empresas de ambos países.

Las autoridades chinas también destacaron la importancia de preservar la estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro. En el comunicado se enfatizó que el intercambio comercial y tecnológico relacionado con tierras raras requiere garantías de seguridad y previsibilidad para los actores internacionales involucrados en la fabricación de productos industriales, electrónicos y tecnológicos.



Las tierras raras se han convertido en un componente clave para múltiples industrias debido a su uso en dispositivos electrónicos, baterías, sistemas energéticos y tecnologías avanzadas. El suministro de estos materiales ha sido objeto de seguimiento constante por parte de mercados internacionales y gobiernos, especialmente por el peso de China dentro de la producción y procesamiento mundial de estos recursos.

El anuncio de Pekín refleja una apertura para revisar mecanismos de cooperación con Estados Unidos en un contexto donde las cadenas de suministro internacionales enfrentan desafíos relacionados con regulaciones comerciales, controles tecnológicos y disponibilidad de materias primas estratégicas.

En su declaración, el Ministerio de Comercio chino sostuvo que ambas partes trabajarán conjuntamente para estudiar soluciones que permitan atender las preocupaciones existentes sin afectar el funcionamiento de las actividades empresariales. La postura oficial también apunta a reforzar la confianza en los mercados internacionales vinculados al comercio de minerales críticos y componentes tecnológicos.

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La comunicación oficial no incluyó detalles específicos sobre fechas de reuniones, posibles acuerdos concretos o modificaciones inmediatas a las políticas de exportación vigentes. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como una señal de acercamiento para mantener canales de diálogo abiertos en torno a un sector considerado estratégico para la economía global.

China mantiene una posición dominante dentro del mercado internacional de tierras raras, materiales indispensables para la fabricación de componentes utilizados en automóviles eléctricos, sistemas de energía renovable, equipos electrónicos y procesos industriales especializados. Por esta razón, cualquier anuncio relacionado con regulaciones o exportaciones suele tener repercusiones directas en los mercados internacionales y en las cadenas manufactureras.

El Ministerio de Comercio remarcó que las medidas de control aplicadas por el país responden a criterios legales y regulatorios internos. A pesar de ello, aseguró que existe voluntad para fortalecer la cooperación empresarial y avanzar hacia un entorno comercial más estable y coordinado.

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La declaración china se produce en medio de un escenario internacional donde distintas economías buscan asegurar el acceso a recursos considerados esenciales para el desarrollo tecnológico y la producción industrial de próxima generación. El suministro de tierras raras ha pasado a ocupar un lugar prioritario dentro de las agendas comerciales y manufactureras de las principales potencias económicas.

El mensaje difundido por Pekín pone el foco en la posibilidad de encontrar mecanismos de entendimiento con Washington para reducir tensiones vinculadas al abastecimiento de materiales estratégicos. Asimismo, el Gobierno chino insistió en la necesidad de mantener cadenas globales de producción seguras y estables para evitar interrupciones en sectores industriales sensibles.

Hasta el momento, Estados Unidos no había emitido una respuesta oficial detallada sobre el contenido del comunicado chino. Entretanto, el anuncio mantiene la atención de industrias tecnológicas, fabricantes y mercados internacionales que dependen del flujo constante de minerales críticos y componentes asociados a las tierras raras.