CICR ha atendido más de 12 mil personas, un mes después de los terremotos en Venezuela

Un mes después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un balance de la respuesta humanitaria desplegada en las zonas afectadas. La organización informó que, durante las primeras semanas de atención, ha logrado beneficiar a cerca de 12 mil personas con ayudas en salud, asistencia humanitaria, apoyo forense y servicios para restablecer el contacto entre familiares.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, uno de los principales frentes de trabajo ha sido el fortalecimiento de la capacidad del sistema de salud. Para ello, la organización entregó 10 toneladas de insumos médicos destinadas al hospital de campaña de la Cruz Roja Venezolana y a otros centros asistenciales que continúan atendiendo a la población afectada por la emergencia.

El organismo también informó que suministró más de 70 mil insumos forenses al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) y a otras instituciones involucradas en la respuesta. Además del material, brindó acompañamiento técnico con recomendaciones para el manejo, recuperación e identificación de personas fallecidas, una labor considerada fundamental en este tipo de desastres.

En materia de asistencia humanitaria, el CICR señaló que 130 familias de Ciudad Caribia recibieron kits de higiene personal y limpieza, mantas, recipientes para almacenar agua y tanques con capacidad de mil litros, con el fin de mejorar las condiciones básicas de las comunidades que permanecen afectadas por los sismos.



Finalmente, la organización destacó que ha prestado 3.200 servicios de conectividad mediante puntos fijos y móviles instalados en el estado de La Guaira. Este apoyo ha permitido que cientos de personas puedan comunicarse con sus familiares, mientras continúan las labores de recuperación y atención a los damnificados, un mes después de los terremotos.