Cierran investigación por el misterio del vuelo MH370, que nunca fue encontrado

Los jefes de los equipos de búsqueda australianos admitieron este martes en su informe final sobre el vuelo MH370, desaparecido en 2014, que es "casi inconcebible" que la era moderna un avión comercial pueda desvanecerse.



El Boeing 777 se volatilizó el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín.



Esta desaparición es uno de los mayores misterios de la historia de la aviación civil.



El aparato no pudo ser localizado en área de 120.000 kilómetros cuadrados a pesar de la utilización de datos de satélite de la trayectoria posible del aparato, divergente del recorrido previsto.



"Las razones para el extravío del MH370 no pueden ser establecidas con certeza hasta que se encuentre el aparato", dijo la Oficina Australiana de Seguridad y Transportes (ATSB) en su informe final.



"Es casi inconcebible y ciertamente inaceptable para la sociedad (...) que un avión comercial grande se extravíe y que el mundo no sepa que fue de él y de las personas a bordo", dijeron los expertos.



La búsqueda del avión es el operativo más grande de la historia y la ATSB reconoció que las pesquisas se volvieron muy complicadas por la falta de información, reducida al inicio a los datos del desempeño del avión y las comunicaciones por satélite.



Después, los expertos recurrieron a modelos teóricos sobre cuál habría podido ser la trayectoria, según los restos aparecidos, algunos de los cuales pasaron más de dos años en el mar.



Tras de tres años de investigación, en el informe de 440 páginas los expertos dijeron que "el entendimiento sobre el lugar donde podría estar el MH370 es mejor hoy que nunca antes".



La agencia nacional australiana de búsqueda (CSIRO) publicó en abril un informe en el que afirmó que el MH370 se encontraría "probablemente" al norte de una zona escrutada ya, de una extensión de cerca de 25.000 kilómetros cuadrados.



La ATSB reafirma esta hipótesis tras analizar datos de satélite del 23 de marzo de 2014 que muestran restos que podrían pertenecer al MH370.



En tres años, han aparecido tres fragmentos del aparato, en el océano Índico, frente a las costas de África del este.



