Clientes desatan pelea en reconocido restaurante de hamburguesas: trabajadores intervinieron

Una promoción especial terminó en un momento de tensión en un restaurante de hamburguesas ubicado en, Nuevo León, México, donde varios clientes protagonizaron una pelea que quedó registrada en video y posteriormente fue difundida en redes sociales.

La situación ocurrió mientras una gran cantidad de personas esperaba para aprovechar la oferta que el restaurante lanzó con motivo de su aniversario. Las largas filas generaron una alta afluencia de consumidores en diferentes sucursales de la ciudad.

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Tres hombres terminaron a los golpes

El comportamiento violento se originó dentro de la sucursal de Carl’s Jr. ubicada en Plaza Las Puentes, sobre la avenida Juan Pablo II, en San Nicolás.



De acuerdo con la información difundida sobre el incidente, tres hombres comenzaron una pelea cerca del área de cajas y de entrega de pedidos. Los involucrados intercambiaron golpes mientras otros clientes observaban y reclamaban por lo ocurrido.

En el video se observa que varios clientes esperan detrás de la cajas de pago, cuando dos hombres comienzan a discutir; al parecer, uno de ellos estaba empujando al otro, por lo que comenzó la pelea en el lugar. En cuestión de segundos ya estaban dentro de las cajas; hasta llegaron a la sección de la cocina. En ese momento, otro hombre se sumó a la pelea.

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Ante la situación, empleados del establecimiento tuvieron que intervenir para intentar separar a los tres hombres y evitar que la confrontación continuara.

El momento fue grabado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente el video comenzó a circular en redes sociales.

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La oferta del restaurante provocó que numerosos consumidores acudieran desde tempranas horas para hacer sus pedidos, lo que derivó en largas filas y aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad.