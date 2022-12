Clinton ve "desesperado" a Trump y pronostica participación electoral récord

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, consideró que su rival republicano, Donald Trump, está "desesperado" tras el descalabro de su campaña en la última semana y pronosticó una participación récord en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



"Su campaña dijo que va a usar una estrategia de tierra quemada. Eso muestra lo desesperados que están. Todo lo que les queda es negatividad y pesimismo", afirmó Clinton hoy en un mitin en Pueblo (Colorado).



La exsecretaria de Estado se refería así a una información publicada por The Wall Street Journal en la que se explica, con fuentes anónimas de la campaña, que el equipo de Trump decidió el pasado viernes implementar la estrategia de "tierra quemada" que se habían guardado hasta ahora.



Clinton se presentó como la antítesis de un Trump "que cada vez cae más y más bajo" y prometió a los ciudadanos "darles algo por lo que votar a favor y no algo para votar en contra" en las cuatro semanas que quedan para las elecciones.



"No sé si ha habido alguna vez una elección más seria y más relevante. En muchos estados que tienen voto adelantado estamos viendo números mayores (de participación) que el pasado. Esta mañana en Ohio hemos visto récord en número de personas", indicó la demócrata.



"Habrá una gran participación -pronosticó- para rechazar la campaña oscura, divisora y llena de odio que ha llevado a cabo mi oponente".



Clinton aseguró que no podría haber "dos personas más diferentes compitiendo por la Presidencia" que ella y Trump y se mostró confiada en que "si la gente vota" ganará y podrá ejecutar todas sus propuestas electorales.



Durante el mitin, en el que se mostró sonriente y confiada, se vio obligada a hacer una pausa ante la interrupción de un seguidor de Trump que zanjó con condescendencia: "tienes que sentir pena por ellos, han tenido unas semanas duras".



El magnate, de campaña en el decisivo estado de Florida, ahondó en su ruptura con el aparato ("establishment") republicano al reprochar al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, falta de apoyo.



El frágil enlace que unía a la campaña del magnate y a la cúpula del partido saltó por los aires con la peor tormenta política de la campaña de Trump, provocada por una grabación de 2005 publicada por The Washington Post el pasado viernes en la que el multimillonario se prodiga en comentarios denigrantes sobre las mujeres.



Clinton aprovechó para mantener viva la polémica en su mitin en Colorado: "No me preocupa lo que diga sobre mí, me preocupa lo que dice de ustedes. Los defenderé de sus insultos y su falta de respeto".



"Ha insultado prácticamente a todo el mundo. Vamos a demostrar que Estados Unidos es mejor que lo que Donald Trump dice y representa", agregó.



Clinton se ha visto beneficiada de la implosión de la campaña del magnate en los últimos días y ha doblado en una semana su ventaja electoral, ahora de 6,2 puntos porcentuales según la media de sondeos que elabora la web Real Clear Politics.