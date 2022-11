Colombiano la ‘saca del estadio’ por respuesta a extranjeros sobre Pablo Escobar

Freddy Fernández es un colombiano que se hizo viral en Facebook tras publicar un video en el que narra un episodio donde lanzó una dura respuesta a un extranjero que lo asoció con el narcotráfico y Pablo Escobar.

“Estaba en el parque con mis hijos cuando se me acerca un tipo y me pregunta de dónde soy, yo le contesto que soy colombiano. En seguida, el hombre me dijo: “ah, Pablo Escobar, carteles…”

La respuesta del extranjero enfureció a Fernández quien se atrevió a decirle:

“Tú debes ser periquero porque si tú supieras de fútbol me hubieras preguntado por Falcao o James, si supieras de ciclismo me hubieras preguntado por Rigoberto Urán o Nairo Quintana, de boxeo por Happy Lora, si supieras de literatura por Gabriel García Márquez, si supieras de ciencia por Manuel Patarroyo…si supieras un poquito de música me hubieras preguntado por Carlos Vives y Shakira. Sin embargo, me preguntas por Pablo Escobar por eso tú debes ser periquero”, señaló Freddy José Fernández.

El hombre finaliza el video diciendo que es orgullosamente Guajiro “Mi patria se respeta nojoda”.

La publicación tiene más de un millón 500 mil reproducciones y ha sido compartida más de 61 mil veces en Facebook.