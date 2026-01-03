¿Cómo está Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro? Las imágenes son desgarradoras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó atacar objetivos al interior de Venezuela, incluidos blancos militares, en una escalada de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, que terminó con la captura del presidente venezolano.

Trump anunció que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro tras una operación militar masiva. La noticia se conoció horas después de que se reportaran múltiples explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en la capital venezolana, hechos que el propio Maduro había denunciado previamente como una agresión contra la soberanía del país.

De hecho, el mandatario estadounidense calificó la incursión como un éxito rotundo. “Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión”, informó Trump en un pronunciamiento oficial.

Ante este escenario, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció públicamente y confirmó la información, al tiempo que elevó una exigencia a la comunidad internacional. La funcionaria denunció que tanto el jefe de Estado como la primera dama, Cilia Flores, se encuentran en poder de las autoridades estadounidenses.



“Exigimos inmediatamente una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores”, sentenció Rodríguez, quien calificó el hecho como una violación sin precedentes al derecho internacional y a la soberanía venezolana.

Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

De acuerdo con lo reflejado en la transmisión de Blu Radio de este 3 de enero de 2026, en las calles de Venezuela se percibe un ambiente desolado. En distintos puntos de Caracas se observan chalecos y protecciones de la Guardia Nacional Bolivariana abandonados sobre el suelo, como señal del repliegue de las fuerzas de seguridad.

Tras los bombardeos atribuidos a Estados Unidos, varios buses de transporte aparecen incinerados en las vías principales. También se reporta la destrucción de un tanque militar y daños visibles en las vallas de seguridad que resguardan las instalaciones militares, uno de los símbolos de seguridad del país.

Pese a la tensión y al panorama de incertidumbre, miles de venezolanos han salido a las calles. Mientras algunos expresan temor por el futuro inmediato, sectores opositores al régimen de Nicolás Maduro se han manifestado con expectativa y esperanza, al considerar este episodio como un punto de quiebre en la historia reciente de Venezuela.