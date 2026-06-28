¿Cómo saber dónde habrá un temblor? Plataforma permite monitorear sismos en tiempo real

Luego de la tragedia en Venezuela debido a los dos terremotos que ocasionaron el derrumbe de cientos de edificios, así como más de 1.400 muertos y miles de heridos en el vecino país, muchas personas se han preguntado cómo evitar y prevenir desastres naturales de esta magnitud.

Si bien predecir un evento sísmico no es posible, existen mecanismos que permiten conocer con anticipación cuándo se presenta un temblor y tomar acciones frente a este tipo de situaciones.

De hecho, muchos ciudadanos lograron ponerse a salvo gracias a que tenían activada la alerta sísmica en sus teléfonos celulares. Sin embargo, también existe una plataforma que monitorea constantemente posibles epicentros de actividad sísmica.

¿Cómo conocer dónde habrá un temblor?

La plataforma de transmisión 24/7 GlobalQuake en YouTube informa constantemente sobre posibles actividades sísmicas en todo el planeta. Este sistema funciona como una herramienta descentralizada de alertas que permite identificar terremotos de manera independiente a agencias gubernamentales como el USGS de Estados Unidos o el Servicio Geológico Colombiano, priorizando la velocidad de detección.

¿Cómo funciona el monitoreo de GlobalQuake?

El sistema opera de forma matemática y automática a través de diferentes componentes visuales y lógicos que se observan en la pantalla:

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La red de estaciones (puntos de colores): Cada círculo pequeño en el mapa representa una estación sismográfica real. Por defecto aparecen en color azul, indicando que se encuentran en calma. Si detectan movimiento telúrico, cambian instantáneamente a verde, amarillo o rojo según la intensidad de la vibración registrada.

Detección del epicentro (la "X"): Cuando varios sismógrafos cercanos registran vibraciones anómalas al mismo tiempo, los algoritmos de GlobalQuake calculan el punto de origen. En ese momento aparece una X en el mapa que marca el epicentro del movimiento.

Propagación de ondas (círculos concéntricos): Una vez ubicado el epicentro, se pueden observar dos círculos de colores que muestran la expansión de las ondas:

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Círculo azul (ondas P) : Representa las ondas primarias. Son las más rápidas, aunque generan menor daño; funcionan como el primer aviso físico del sismo.

: Representa las ondas primarias. Son las más rápidas, aunque generan menor daño; funcionan como el primer aviso físico del sismo. Círculo naranja/rojo (ondas S): Representa las ondas secundarias. Son más lentas, pero transportan la mayor parte de la energía destructiva y producen el movimiento más fuerte.

Representa las ondas secundarias. Son más lentas, pero transportan la mayor parte de la energía destructiva y producen el movimiento más fuerte. Cálculo de variables: En la interfaz lateral aparece automáticamente un cuadro de información con la magnitud estimada (identificada como Mgq), la profundidad del hipocentro y el nivel de intensidad calculado en la escala MMI para las ciudades cercanas.

Tenga en cuenta que el objetivo de este sistema es ganar segundos valiosos que pueden salvar vidas, ya que calcula la propagación de las ondas y puede emitir alertas antes de que las sacudidas sean percibidas.

Sin embargo, al ser un sistema completamente automatizado, busca ser extremadamente rápido, por lo que puede sacrificar parte de la precisión inicial o generar detecciones falsas menores. Por esta razón, también se recomienda contrastar la información con los reportes oficiales, que son revisados por sismólogos expertos.