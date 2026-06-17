Con excavadora incluida: el insólito robo con el que arrancaron un cajero automático en Reino Unido

Los robos a cajeros automáticos suelen llevarse a cabo mediante métodos cada vez más sofisticados. En algunos casos, los delincuentes usan explosivos para abrir las máquinas y acceder al dinero almacenado en su interior.

En otros, recurren a vehículos para desprender los cajeros de sus bases o emplean herramientas especializadas para intentar vulnerar sus sistemas de seguridad.

Sin embargo, un reciente caso ocurrido en el Reino Unido llamó la atención por la particular estrategia usada por los ladrones. Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a que los responsables no usaron explosivos ni equipos convencionales, sino una excavadora para llevar a cabo el robo.

Así ocurrió el inusual robo del cajero automático

El hecho ocurrió en la ciudad de Ramsey, donde varios delincuentes emplearon una excavadora para arrancar un cajero automático que se encontraba instalado en la fachada de una sucursal bancaria.

Las imágenes muestran cómo la pesada máquina logró desprender por completo el cajero de la estructura del edificio. Una vez lograron extraerlo, los responsables trasladaron el botín hasta un vehículo que se acercó al lugar para facilitar la huida.

Tras cargar el cajero en una camioneta, los ladrones escaparon rápidamente de la zona, dejando abandonada la excavadora en plena vía pública.

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El caso generó gran repercusión en redes sociales debido a lo poco habitual del método empleado. Muchos usuarios compararon la escena con una secuencia de película por la facilidad con la que la maquinaria pesada fue usada para ejecutar el robo.

De acuerdo con medios locales que citaron información de la Policía, existe además una particularidad en este caso y es que la excavadora usada como herramienta para cometer el delito también habría sido robada previamente por los responsables.

El hecho quedó registrado en video, el conductor de otro vehículo que se disponía a cruzar la vía, tuvo que esperar hasta que los delincuentes cometieron el hurto para poder seguir su camino.

🇬🇧 Ladrones descubren un uso inusual para excavadoras en el Reino Unido



Las imágenes en las que los malhechores, con la ayuda de una excavadora, arrancan un cajero automático de la fachada de una sucursal bancaria en la ciudad de Ramsey se vuelven virales en las redes sociales.… pic.twitter.com/IcRwHOb6YZ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 17, 2026