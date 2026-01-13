En vivo
Con Martinelli como imputado, inicia el histórico juicio por Odebrecht en Panamá

Con Martinelli como imputado, inicia el histórico juicio por Odebrecht en Panamá

El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli (2009-2014) y el propio expresidente, que se conectó por la vía virtual.

