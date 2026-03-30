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Blu Radio  / Mundo  / Condenan a 12 años de prisión a una mujer rusa por traición: su delito fue donar dinero a Ucrania

Condenan a 12 años de prisión a una mujer rusa por traición: su delito fue donar dinero a Ucrania

Según la investigación, la mujer se suscribió a un canal creado por un ciudadano ucraniano en una red social cuyo nombre se omite en el informe.

Mujer en cárcel - referencia.jpg
Mujer en cárcel - referencia //
Foto: Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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